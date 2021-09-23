В США задержан председатель правления "Новатэка"

Во Флориде по делу о неуплате налогов в $93 млн арестован заместитель правления "Новатэка" Марк Джитвей.

"Финансовый директор российской газовой компании арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием $93 млн на офшорных счетах", - говорится в сообщении Минюста США.

Ведомство отмечает, что Джитвэй предстанет перед судом позже в четверг. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, передает РИА Новости.

По данным Минюста, с 2005 по 2016 год Джитвэй участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Как отмечается, зампред "Новатэка" предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром. Минюст также указывает на то, что Джитвэй уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.