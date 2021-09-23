Азербайджан подал иск против Армении в международный суд

Азербайджан подал иск в Международный суд ООН против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Согласно иску, Армения совершала и продолжает совершать дискриминационные действия в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения.

"Как прямыми, так и косвенными средствами Армения продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства", - отмечается в документе.

Этническая ненависть армян к азербайджанцам имела место и во время боевых действий осенью 2020 года.

"Проведя политику этнической чистки, культурной чистки и разжигая ненависть к азербайджанцам Армения систематически нарушает права и свободы азербайджанцев, а также права Азербайджана в ущерб Конвенции", - говорится в заявлении Азербайджана.

Политика и практика Армении по антиазербайджанской дискриминации, подчеркивается в иске, имели как цель, так и следствие ущемления прав человека и основных свобод азербайджанцев в нарушение статей 2, 3, 4. 5, 6 и 7 Конвенции.

Азербайджан просит международный суд привлечь Армению к ответственности в связи с нарушением Конвенции, так азербайджанскому народу будет возмещен нанесенный ущерб.