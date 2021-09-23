В Москве обсудят сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии

В следующий вторник, 28 сентября, в Торгово-промышленной палате в Москве состоится международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация.

В мероприятии примут участие ведущие специалисты по Каспийскому региону из государственных, научных и общественных организаций стран "каспийской пятерки". Ожидается участие посла Ирана в РФ Казема Джалали. С приветственными словами к участникам заседания обратятся заместитель директора департамента интеграционных проектов и стран СНГ министерства экономического развития РФ Анна Попова и исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

Среди основных участников круглого стола: глава торгового представительства Азербайджана в России Руслан Алиев (Баку, Азербайджан), управляющий директор ассоциации "Афанасий Никитин" Игорь Гоц (Москва, Россия), председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев (Баку, Азербайджан), президент Института политических и международных исследований, заместитель министра иностранных дел Ирана в 2013-2016 гг. Сейед Мохаммед Казем Саджадпур (Тегеран, Иран), председатель и генеральный директор Организации свободной зоны "Энзели" Али Осат Акбари Могаддам, представители министерства транспорта РФ и министерства иностранных дел РФ, и другие.

В ходе работы международного заседания планируется обсудить следующий круг вопросов:

- развитие промышленных парков и свободные экономические зоны в портах;

- МТК "Север-Юг": ж/д коммуникации и автотрассы – перспективы расширения пропускной способности и увеличения грузопотока;

- морские и речные коммуникации: развитие пароходств России, Азербайджана, Ирана;

- развитие кооперационных проектов трех стран в динамике интеграции государств региона. Задачи дальнейшей региональной интеграции;

Организаторы мероприятия - политологический центр "Север-Юг" совместно с экспертной платформой "Baku Network.