Тройное ДТП в Северной Осетии унесло жизнь мужчины

Накануне на дороге "Владикавказ - Октябрьское" столкнулись три автомобиля, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в МВД Северной Осетии.

Согласно предварительной информации, массовое ДТП спровоцировал 62-летний водитель автомобиля "Волга", выехавший на полосу встречного движения. Легковушка въехала в грузовой фургон Renault, после чего в фургон влетел ехавший за ним следом Fiat.

В результате аварии погиб водитель "Волги". Пассажира Renault доставили в больницу, водителям фургона и иномарки госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, передает "Регион Online".