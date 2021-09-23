"Барселона" подписала контракт молодым талантом из Турции

Футбольный клуб "Барселона" договорился с турецким "Кайсериспором" о переходе полузащитника Эмре Демира. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.

Соглашение 17-летнего хавбека с сине-гранатовыми рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Демир останется в турецком клубе, а в следующем присоединится к резервной команде "Барселоны".

Каталонский клуб заплатит за него 2 млн евро и бонусы. Контракт Демира будет рассчитан до 2027 года. При этом в контракте новичка «Барсы» будут прописаны отступные в размере 400 млн.