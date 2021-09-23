Возобновлены рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену

Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновит прямые полеты из Кутаиси в Барселону, Берлин и Вену, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Отмечается, что полеты в Берлин и Барселону начнут осуществляться с ноября раз в неделю, рейс в Вену - дважды в неделю.

Помимо этого, с 16 декабря появятся прямые рейсы в Абу-Даби, которые будут осуществляться дважды в неделю.

Ранее стало известно, что лоукостер с 28 сентября возобновит рейсы в Краков.