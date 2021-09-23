Массовое ДТП привело к затору на Ленинградском проспекте  в Москве

Вечером в четверг на Ленинградском проспекте столкнулись сразу семь автомобилей, движение затруднено.

"На Ленинградском проспекте после развязки с СЗХ при движении в сторону центра столкнулось семь автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех", - сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда данного участка.