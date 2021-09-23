Массовое ДТП привело к затору на Ленинградском проспекте в Москве
Вечером в четверг на Ленинградском проспекте столкнулись сразу семь автомобилей, движение затруднено.
"На Ленинградском проспекте после развязки с СЗХ при движении в сторону центра столкнулось семь автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех", - сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Автомобилистов просят выбирать пути объезда данного участка.
Вестник Кавказа
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