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Массовое ДТП привело к затору на Ленинградском проспекте  в Москве

Массовое ДТП привело к затору на Ленинградском проспекте  в Москве

Вечером в четверг на Ленинградском проспекте столкнулись сразу семь автомобилей, движение затруднено.

"На Ленинградском проспекте после развязки с СЗХ при движении в сторону центра столкнулось семь автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех", - сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда данного участка.

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Вестник Кавказа

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