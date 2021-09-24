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День Туризма в Крыму отметят экскурсионным флешмобом

День Туризма в Крыму отметят экскурсионным флешмобом

В рамках празднования Международного дня туризма 27 сентября Минтуризма Крыма проведет 27 сентября акцию "Крымский экскурсионный флешмоб", включающую бесплатные экскурсии в разных городах республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Около 30 бесплатных экскурсий  начнутся в 7 в Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Маршруты пройдут по центральным историческим частям города. 

"Цель акции - показать туристам и местным жителям привычные улицы с новой стороны и рассказать о людях, которые жили и живут в городе, создают его неповторимую атмосферу", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что экскурсии будут проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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Вестник Кавказа

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