Солнечнодольск принимает второй фестиваль уличного искусства

В ставропольском Солнечнодольске сегодня прошла торжественная церемония открытия российского фестиваля уличного искусства "Культурный код".

За месяц граффисты разрисуют фасады 35 многоэтажных домов, а таких в городе всего около 50: поэтому скоро небольшой поселок городского типа превратится в галерею современного искусства под открытым небом, передает "АиФ-Ставрополье".

В Солнечнодольск уже приехали художники из Испании, Бразилии, Нидерландов, США и других стран - всего 38 человек. 14 из них - россияне. Самому младшему из граффистов - 18 лет, а самому старшему - 53 года.

Перед фестивалем фасады домов идеально выровняли. Часть их уже расписали, но на Ставрополье начались дожди, поэтому художники будут ждать теплые дни - стена во время нанесения красок должна быть сухой.

Окончательный результат росписи жители и гости смогут оценить 17 октября.

Регион проведения фестиваля выбирали всенародным голосованием - за Ставропольский край в Интернете проголосовали 136 тыс человек. Фестиваль "Культурный код" совсем молодой: впервые он прошел в 2019-м году в подмосковном Одинцово.