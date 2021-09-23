Военный осужден за "новогоднее" убийство на Ставрополье

Ставропольский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Такое сообщение распространила пресс-служба суда.

В судебном заседании было установлено, что в ночь с 31 декабря прошлого года на 1 января нынешнего года подсудимый в кругу друзей отмечал наступление Нового года.

Наутро между подсудимым и потерпевшим по незначительному поводу вспыхнул конфликт, во время ссоры подсудимый ударил оппонента в живот, нанеся ему закрытую тупую травму живота. Кроме того, удар вызвал разрыв корня брыжейки тонкой кишки с кровоизлияниями, что послужило причиной его смерти жертвы.

Убийца приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, он был взят под стражу в зале суда. В законную силу приговор еще не вступил.