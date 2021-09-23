Власти Узбекистана будут развивать туризм в Самарканде

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, определяющее ряд адресных мер по повышению туристского потенциала, развитию социальной и производственной инфраструктуры, подготовке к проведению мероприятий международного уровня и финансовой поддержке широкомасштабных благоустроительных работ в Самаркандской области страны.

По предложению министерства инвестиций и внешней торговли, Минфина и хокимията Самаркандской области Фонду благоустройства и благосостояния на эти цели выделяется кредит в размере $30 млн из средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана сроком на 5 лет, в двухлетним льготным периодом по ставке 3% годовых. В течение месяца правительство утвердит адресные перечни проектов, финансируемых Фондом, передает Sputnik Узбекистан.

На эти средства в Самарканде в том числе будет построен международный конгресс-центр и выставочные комплексы площадью 18 тыс кв м, в которых на регулярной основе будут проходить международные выставки и конференции.

Напомним, в Самаркандской области насчитывается 1607 объектов материального культурного наследия. В этом году в регион планируется привлечь 1,3 млн местных и 220 тыс иностранных туристов.