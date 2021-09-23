На Эльбрусе пропали 23 альпиниста, просивших о помощи

Спасатели в тяжелейших погодных условиях продолжают поиски альпинистов, ранее запросивших помощь из-за непогоды и травмы одного из туристов, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Запрос о помощи поступил в МЧС республики вечером в четверг. Сообщалось, что группа из 23 альпинистов находится на Эльбрусе на высоте 5400 метров, помощь понадобилась им в связи с ухудшением погодных условий, а также травмой ноги одного из участников.

В поисково-спасательных работах на пятитысячной высоте заняты семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"По состоянию на 20.47 мск четверга поисково-спасательная операция продолжается в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняют порывы ветра до 40 м/с, температура минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра", - сообщили в МЧС.

Спасателям пока не удается найти альпинистов.

"На место выехал начальник ГУМЧС России по КБР Михаил Надежин, наращивается группировка сил и средств спасателей МЧС России", - добавили в пресс-службе.