В Дагестане вернули электроснабжение 150 тыс жителей, прерванное из-за ветра и ливней

В районах Дагестана полностью восстановили электроснабжение, прерванное из-за дождей и ветра 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) - "Дагэнерго".

"Россети Северный Кавказ" к 15:30 восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за сильного ветра и дождей было прервано электроснабжение в Сергокалинском, Хунзахском, Шамильском, Каякентском, Левашинском, Тляратинском, Кумторкалинском и Карабудахкентском. Без света оставались примерно 146 тыс местных жителей.