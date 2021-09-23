Главная » Новости

В Дагестане вернули электроснабжение 150 тыс жителей, прерванное из-за ветра и ливней

В Дагестане вернули электроснабжение 150 тыс жителей, прерванное из-за ветра и ливней

В районах Дагестана полностью восстановили электроснабжение, прерванное из-за дождей и ветра 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) - "Дагэнерго".

"Россети Северный Кавказ" к 15:30 восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за сильного ветра и дождей было прервано электроснабжение в Сергокалинском, Хунзахском, Шамильском, Каякентском, Левашинском, Тляратинском, Кумторкалинском и Карабудахкентском. Без света оставались примерно 146 тыс местных жителей.

1000 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!