Россия и США продолжают обмениваться данными по Афганистану

Разведывательные службы России и США продолжают обмениваться данными о ситуации в Афганистане. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о том, идет ли с США обмен данными по Афганистану.

При этом он подчеркнул, что РФ обменивается информацией с коллегами из разных разведывательных организаций.

"Мы обмениваемся с коллегами из разных разведывательных организаций информацией, оперативной, которая касается вопросов в борьбе с международным терроризмом, в том числе и исходящих угроз с территории Афганистана", - цитирует Нарышкина РИА Новости.