Эрдоган: встреча с Путиным в Сочи пройдет один на один

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным имеют большое значение, они пройдут в формате "один на один".

"Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений", - сообщил турецкий лидер, передает газета Hurriyet.

Эрдоган подчеркнул, что "до сегодняшнего дня Турция не видела какого-либо ошибочного шага со стороны России". Он рассказал, что товарооборот между странами развивается, возникающие трудности, например по Сирии, решаются благодаря взаимным усилиям, в том числе на уровне Минобороны и МИД. Также президент отметил заслуги своего российского коллеги в решении нагорно-карабахского конфликта. "Если бы господин Путин не проявил черты настоящего государственного деятеля, то мы бы не смогли выйти из ситуации по Азербайджану. Однако благодаря его очень своевременным и продуманным решениям сформировалась намного более позитивная атмосфера", - напомнил Эрдоган.