Стало известно, о чем говорили Лавров и Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили на полях Генассамблеи ООН перспективы более стабильных отношений между ЕС и Россией.

"Верховный представитель Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг. Верховный представитель затронул ряд вызовов в отношениях ЕС и России с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений", - говорится в заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС в Брюсселе в четверг, пишет ТАСС.

В российском МИД отметили, что Лавров и Боррель обсудили также Афганистан, ситуацию на Украине, проблематику иранской ядерной сделки.

"В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и ближневосточного урегулирования. Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия - ЕС", - уточнили в ведомстве.