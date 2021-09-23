Вильфанд рассказал, что в Москве не будет "бабьего лета", но потеплеет

На следующей неделе в центр Европейской России придет потепление, однако это не будет долгожданное "бабье лето", сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Интерфакс".

"В данном случае я бы затруднился этот процесс назвать "бабьим летом". (. . .) По сравнению с холодной погодой произойдет потепление, повышение температуры, это будет 12-13 градусов, но по сравнению с климатом температурный фон будет около нормы, около климатических значений, поэтому это не положительная аномалия, которая ассоциируется с "бабьим летом", - пояснил синоптик.

Температура придет к норме "после очень холодных, аномальных отрицательных температур на нынешней неделе". По словам Вильфанда, если человек радуется солнцу и тому, что температура приближается к норме, то можно назвать это и "бабьим летом", однако это не классическое "бабье лето".

Синоптик отметил, что "бабье лето" бывает в центральной России в среднем два раза за три года.