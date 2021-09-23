Действующего главу ВОЗ предлагают перевизбрать почти 20 стран Европы
Около 20 стран Европы выступают за переизбрание Тедроса Аданом Гебрейесуса главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщают дипломатические источники.
"Около двадцати стран Евросоюза выдвинули в четверг кандидатуру Гебрейесуса на пост главы ВОЗ незадолго до истечения крайнего срока [выдвижения кандидатур]", - приводит ТАСС сообщение агентства Agence France-Presse.
По его сведениям, Гебрейесус, возможно, является единственным претендентом на этот пост.
Агентство также отмечает, что крайний срок выдвижения кандидатур истек 23 сентября в 19:00 (мск) 23. Имена претендентов будут официально объявлены не раньше начала ноября.
Вестник Кавказа
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