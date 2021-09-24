Следующий шаг Байдена - выход из Сирии?

Выход американских войск из Афганистана взволновал курдских союзников США на востоке Сирии. Белый дом заверил "Сирийские демократические силы" (СДС), ядро которых составляют курдские отряды, что США не выйдут из Сирии. Но можно ли доверять президенту Джо Байдену, задается вопросом Middle East Eye.

Администрация Трампа в свое время давала аналогичные обещания, а затем внезапно вывела более половины своих сил в 2019 году и дала зеленый свет Турции. Вашингтон никак не отреагировал не недавнюю ликвидацию Турцией боевиков СДС. Выход из Афганистана в рамках заявленной цели ”приоритетного спасения жизней американцев”, а своих союзников, только усилит опасения СДС по поводу того, что их тоже скоро бросят.

Какова вероятность того, что Байден уйдет из Сирии? Вряд ли курдам стоит ожидать позитивного для себя развития событий. Покинув Афганистан, а также создав трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS), Байден продемонстрировал, что его главная внешнеполитическая задача - сдерживание Китая. Это означает прекращение участия в войнах с терроризмом в таких странах, как Афганистан и, возможно, Сирия.

Борясь с терроризмом, Вашингтон предпочитает наносить удары с большого расстояния, как то происходит в Йемене, Пакистане и других странах. Применив этот подход к Сирии, Байден может прийти к выводу, что войскам не нужно быть на земле, чтобы предотвратить возрождение группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Байден никогда особо не интересовался Сирией. Он одобрял кампанию против ИГИЛ, он не поддерживал более широкого участия в конфликте, когда был вице-президентом при Бараке Обаме. Уже есть все признаки, указывающие на то, что он может занять более умеренную позицию по отношению к президенту САР Башару Асаду. Так, недавно Байден освободил газовое соглашение Египта, Иордании, Сирии и Ливана от санкций США в рамках так называемого Закона Цезаря. Сохранение американских военнослужащих на востоке Сирии с целью лишить сирийские власти доступа к нефти, скорее всего, больше не мотивирует, как когда-то.

Тем не менее для СДС еще не всё потеряно. Во-первых, Байден повел себя открыто дерзко в Афганистане, но он побоится спровоцировать еще больше критики, бросив очередного союзника. Уже одно это говорит о том, что даже если Байден и стремится покинуть Сирию, он подождет, пока не утихнет критика после Афганистана.

Во-вторых, операция в Сирии обходится гораздо дешевле, чем операция в Афганистане. В то время как в 2018 году у США в Афганистане было 15 тыс. военнослужащих, а перед выводом их число сократилось до 4000, в Сирии у них всего 900 военных, поддерживающих СДС. Кроме того, Сирия сейчас не активный театр боевых действий после того, как халифат ИГИЛ в значительной степени был разрушен, поэтому американские потери невелики, а Байден сталкивается с меньшим внутренним давлением по поводу выхода из страны.

Есть еще и международное измерение. Ключевые региональные союзники, особенно Израиль и Саудовская Аравия, хотят, чтобы США оставались на востоке Сирии для защиты от иранского вторжения. Другой союзник США, Турция, заинтересован в том, чтобы американцы покинули САР.

На данный момент, даже если Байден и хочет уйти, внутреннего или внешнего стимула для внезапного решения практически нет. Однако ситуация может измениться. В частности, динамика отношений между Турцией и Россией в Сирии значительна, и события в Афганистане все еще могут оказать влияние.

Действия Турции помогают России подтолкнуть СДС к переходу на другую сторону в конфликте. Анкара, вполне вероятно, не будет против соглашения между Асадом, СДС и Россией. Выход США из Афганистана увеличил шансы России и Турции получить желаемое в Сирии. Даже если Белый дом не планирует немедленно покинуть восточную Сирию и не испытывает особенного давления по этому вопросу, Россия, и Турция попытаются использовать последствия афганского выхода для достижения своих целей, что в может ускорить отступление американцев.