Ника Мелия объяснил свою потасовку с Ираклием Кобахидзе возле представительства ЕС

Председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" показала свое лицо странам-партнерам Грузии. Таким образом он прокомментировал свою потасовку с председателем "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе возле здания представительства Евросоюза.

По словам Мелия, находившиеся возле здания послы попросили его не поддаваться на провокацию активистов правящей партии, собравшихся рядом с офисом.

"Все лицезрели, в особенности послы наших партнеров, с каким правительством мы имеем дело. Они попросили нас быть начеку и не поддаваться на провокации, которые устраивал режим", - цитирует политика "Грузия Online".

По его словам, даже если бы "Грузинская мечта" захотела, она не смогла бы показать свое лицо более ясно перед международным сообществом.

Напомним, ранее сегодня председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе едва не устроили потасовку у здания офиса Евросоюза в Тбилиси. Конфликт между политиками разразился после того, как Кобахидзе дал оценку относительно недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси. Мелия ответил, что "Грузинская мечта" обвиняет ЕДН в нападении на своих сотрудников.