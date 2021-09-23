В МИД России прокомментировали встречу Лаврова и Блинкена в США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров не встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" встречи пятерки постоянных членов Совбеза ООН.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств лишь обменялись приветствиями. "Это тот самый случай, когда и в кадр попало больше, чем было в реальности. Многие назвали это некой встречей на ногах или каким-то контактом кулуарным. Это просто приветствие членов пятерки, которым они обычно обмениваются, когда находятся в зале Совета безопасности, в зале заседаний", - поведала она в эфире телеканала "Россия 1".

Дипломат также подчеркнула, что более чем приветствием это назвать невозможно.

Напомним, ранее на телеканале появились кадры, как госсекретарь США перед встречей подошел к министру иностранных дел РФ и пожал ему руку, после чего они обменялись несколькими фразами и рассмеялись.