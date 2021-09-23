Центробанк Турции внезапно понизил ключевую ставку до 18%

Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 1 п.п - с 19% до 18% годовых, что привело к обвалу лиры.

После объявления ЦБ о снижении ставки, курс лиры упал относительно доллара США на 1,2%, едва не достигнув исторического минимума, зафиксированного в июне.

На снижении ставки настаивал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Однако это может осложнить восстановление экономики Турции после пандемии и на фоне высокой инфляции, пишет The Wall Street Journal.

В Турции трижды за два года менялся глава ЦБ, действующий глава Сахап Кавчиоглу был назначен Эрдоганом весной этого года.

Отметим, что в августе инфляция в Турции ускорилась до 19,25% - максимума более чем за два года, базовая инфляция достигла 16,76%.