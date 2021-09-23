В Грузии привили от коронавирусов всех сотрудников администрации президента

В Грузии вакцинировались от коронавируса COVID-19 все сотрудники администрации президента. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Как отмечается, сотрудников, работающих с президентом Саломе Зурабишвили, прививали вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Sinovac и Sinopharm, передает "Sputnik Грузия".

"Привьемся и вместе победим пандемию", - обращается администрация к жителям Грузии.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 602 065 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 570 443 человека, умерли – 8711. На сегодняшний день в республике сделано 1 700 895 прививок от коронавируса, из них двумя дозами вакцинировано 740 814 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 230 млн, из них более 4,7 млн человек скончались.