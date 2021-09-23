Парламент Карачаево-Черкесии выбрал премьера без политических амбиций

Сегодня парламент Карачаево-Черкесской Республики на внеочередной сессии выбрал нового премьер-министра. Им стал министр промышленности, энергетики и транспорта КЧР Мурат Аргунов, за кандидатуру которого единогласно проголосовало 46 присутствовавших на заседании депутатов. Новому премьер-министру 39 лет. С 2016 года он работает в правительстве, куда пришел на пост министра промышленности и торговли республики.

Назначения на ключевые должности в Карачаево-Черкесии зависят не только от профессиональной подготовки кандидатов, но и от этнического фактора. В этом особенность республики, в которой проживает 41% карачаевцев, 31% русских, 12% черкесов. Возглавляет КЧР представитель карачаевского народа Рашид Темрезов, председатель Народного Собрания – русский Александр Иванов, премьер-министром стал черкес Мурат Аргунов. К такой этнической формуле республику подвели выборы президента 1999 года, которые чуть было не закончились межнациональным противостоянием и расколом КЧР. Тогда карачаевское население в своем большинстве голосовало за генерала Владимира Семёнова, черкесское – за мэра республиканской столицы Станислава Дерева. Сторонники кандидатов обвиняли друг друга, что в случае победы оппонента карачаевцы или черкесы окажутся бесправным меньшинством. Большими усилиями Москве удалось убедить кандидатов прийти к компромиссу – на это ушло пять месяцев. В итоге президентом КЧР стал Семёнов, но и черкесское население, по взаимной договоренности, получило своих представителей в республиканской власти. С тех пор этнический паритет руководителей в КЧР обязателен, хотя официально не зафиксирован в республиканской Конституции.

Но это только повышает требования к кандидатам по посты главы республики, спикера парламента и премьера, подчеркнул в беседе с "Вестником Кавказа" политолог из Черкеска Мурат Ольмезов. "В данном случае выбирали на пост премьера не только черкеса, но и подготовленного профессионала. Мурата Аргунова в КЧР знают хорошо, несмотря на его относительно молодой возраст. Более того, хорошо знают семью, из которой он вышел. Его дедушка - Герой социалистического труда Абубекир Дадымович Аргунов - 45 лет возглавлял крупнейший в регионе колхоз "Путь Ильича" в ауле Хабез, дважды его избирали депутатом Верховного Совета СССР. Отец - Олег Аргунов - с нуля создал "Хабезский гипсовый завод" – сегодня это один из российских лидеров в производстве сухих строительных смесей. Мурат Олегович восемь лет проработал исполнительным директором "ХГЗ", набравшись предпринимательского опыта. Казалось, что он тоже с головой уйдет в бизнес, но самый младший Аргунов вдруг решил посвятить себя административной работе. На должности экономического министра продемонстрировал грамотную работу, это и позволило главе КЧР предложить его в качестве премьера. Это, безусловно, выигрышное решение", - заключил собеседник "Вестника Кавказа".

Черкесский политолог отметил одну из особенностей Мурата Аргунова – его никогда не интересовала политическая деятельность. "Даже когда в КЧР большую роль играли этнические общественные движения ни Мурат Олегович, ни его отец не отличались какой-то активностью. Они всегда отдавали приоритет рутиной экономической работе. Даже во время давнего противостояния на выборах 1999 года Олег Абубекирович, будучи этническим черкесом, поддерживал карачаевца Семёнова, объясняя свою позицию личной дружбой с ним. Уверен, что и Мурата Олеговича не захлестнет политическая борьба, на должность главы КЧР он претендовать не будет - не его стихия", - рассказал Ольмезов.

Рашид Темрезов, выступая сегодня на сессии парламента, обозначил новому премьеру чисто административные рубежи: "Он должен дать новый импульс работе всех министерств и кабмину в целом". Мурату Аргунову предстоит сформировать правительство КЧР и утвердить его в парламенте в течение двух недель.