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Захарова: новые санкции США против "Северного потока - 2" не имеют связи с реальностью

Захарова: новые санкции США против &quot;Северного потока - 2&quot; не имеют связи с реальностью

Возможные новые санкции США против газопровода "Северный поток - 2" не имеют привязки к реальности или к участию России в Генассамблее ООН, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные документы штампуют вообще уже без привязки к реальности. Да, это часть политики сдерживания, но к Организации Объединенных Наций не имеет никакого отношения", - отметила представитель МИД в эфире телеканала "Россия 1".

Строительство "Северного потока - 2" завершилось, в ближайшие месяца газопровод начнет работать.

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Вестник Кавказа

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