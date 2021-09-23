Захарова: новые санкции США против "Северного потока - 2" не имеют связи с реальностью

Возможные новые санкции США против газопровода "Северный поток - 2" не имеют привязки к реальности или к участию России в Генассамблее ООН, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные документы штампуют вообще уже без привязки к реальности. Да, это часть политики сдерживания, но к Организации Объединенных Наций не имеет никакого отношения", - отметила представитель МИД в эфире телеканала "Россия 1".

Строительство "Северного потока - 2" завершилось, в ближайшие месяца газопровод начнет работать.