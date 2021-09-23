Главная » Новости

Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября

Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября

В "Единой России" сообщили, что первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва назначено на 12 октября.

"Планируется, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы состоится 12 октября", - говорится в сообщении пресс-службы правящей партии.

Накануне заседания "Единая Россия" предложит кандидатуры в руководящие органы Госдумы - спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов и других.

Напомним, по результатам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "СРЗП" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

1215 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!