В МИД Сирии оценили переговоры Асада и Путина в Москве

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что переговоры сирийского президента Башара Асада в Москве были очень успешными.

"Как вы знаете, президент Сирии совершил очень важный визит в Москву. Это был очень успешный визит", - сказал он.

Микдад также отметил, что Сирия и Россия считают, что присутствие сил США на территории арабской республики незаконно и должно прекратиться как можно быстрее.

Помимо этого, глава сирийского внешнеполитического ведомства сообщил, что следующее заседание Конституционного комитета Сирии состоится в Женеве в ближайшее время.

"У меня есть весьма хорошие новости о том, что эта встреча пройдет очень скоро", - цитирует Микдада ТАСС.

Напомним, 13 сентября в Москве состоялась встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.