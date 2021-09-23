Коронавирусом в мире инфицированы более 230 млн человек

Согласно данным медицинского университета Джонса Хопкинса, в мире число случаев заражения COVID-19 превысило 230 млн.

Общее число инфицированных достигло 230 260 582. Больше всего случаев заболевания выявили в США - 42,5 млн, в Индии - 33,5, в Бразилии - 21,3 млн.

В России общее число случаев заражения составляет 7 354 995, страна занимает пятое место в мире.

Число жертв коронавируса в мире достигло 4,7 млн, выздоровели 207,7 млн жителей Земли. На данный момент с болезнью борются более 18,5 млн человек.