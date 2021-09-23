Эрдоган: Турция не отступится от сделки по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сделка с Россией по С-400 завершена, этого не изменить, шага назад не будет.

Эрдоган отметил, что нельзя сказать, что турецко-американские отношения переживают здоровую фазу. "Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться", - заявил турецкий лидер в ходе визита в США, пишет газета Hurriyet.

Президент Турции отметил, что Анкара сделает все, что потребуется, исходя из международного права.

"Работа с С-400 для нас завершена, мы не отступим. США должны это уяснить", - констатировал он.

Напомним, контракт на поставки ПВО С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году, данная сделка привела к кризису в отношениях Турции с США.

В августе Эрдоган подчеркивал, что Турция не собирается отказываться от российских С-400 и не исключает новых закупок.