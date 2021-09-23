Украина надеется получить до конца года $750 млн от МВФ
Украина ожидает до конца 2021 года получить от Международного валютного фонда (МВФ) $750 млн. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Ожидаем, что как только [эксперты миссии МВФ] закончат работу и смогут обработать переданные нами материалы в штаб-квартире [МВФ] в Вашингтоне, плюс 2-3 недели, после этого вопрос будет вынесен на совет директоров. Мы ожидаем, что мы получим $750 млн сразу после заседания совета директоров МВФ и ожидаем, что работа по этой программе будет продолжена, и мы до конца года сможем еще получить дополнительные деньги", - поведал Устенко в эфире телеканала "Украина-24".
Советник главы государства также назвал достаточно эффективными переговоры с МВФ в ходе работы миссии фонда на Украине. Он подчеркнул, что украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства, поэтому рассчитывает быстро получить деньги от МВФ по этой программе, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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