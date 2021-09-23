Украина надеется получить до конца года $750 млн от МВФ

Украина ожидает до конца 2021 года получить от Международного валютного фонда (МВФ) $750 млн. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Ожидаем, что как только [эксперты миссии МВФ] закончат работу и смогут обработать переданные нами материалы в штаб-квартире [МВФ] в Вашингтоне, плюс 2-3 недели, после этого вопрос будет вынесен на совет директоров. Мы ожидаем, что мы получим $750 млн сразу после заседания совета директоров МВФ и ожидаем, что работа по этой программе будет продолжена, и мы до конца года сможем еще получить дополнительные деньги", - поведал Устенко в эфире телеканала "Украина-24".

Советник главы государства также назвал достаточно эффективными переговоры с МВФ в ходе работы миссии фонда на Украине. Он подчеркнул, что украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства, поэтому рассчитывает быстро получить деньги от МВФ по этой программе, передает ТАСС.