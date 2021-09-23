На Эльбрусе в ловушке оказались 23 альпиниста
Спасатели Кабардино-Балкарии получили запрос о помощи от группы альпинистов с Эльбруса.
"Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 5 тыс. 400 метров группа альпинистов из 23-х человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КБР.
По предварительным данным, один из альпинистов травмирован - он повредил ногу.
На Эльбрус выдвинулись семеро спасателей и две единицы техники.
Вестник Кавказа
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