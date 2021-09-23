Лавров встретится в США с главой европейской дипломатии Боррелем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретится с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также проведет переговоры с главами МИД ряда стран. Об этом сообщил источник в российской делегации.

По его словам, Лавров встретится с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом, главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, передает ТАСС.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. В субботу, 25 сентября, российский министр выступит с речью.