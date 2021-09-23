Главврач Порханов отказался от Госдумы в пользу кубанского парламента

Главный врач краевой больницы, лидер группы Краснодарского края в списке "Единой России" Владимир Порханов отказался от мандата депутата Госдумы.

"Главврач НИИ-ККБ 1 имени Очаповского написал заявление в региональном исполкоме "Единой России. Владимир Порханов принял решение продолжить работу в региональном парламенте и в научно-исследовательском институте - Краевой клинической больнице", - говорится на сайте краснодарского регионального отделения "Единой России".

Порханов на минувших выборах в Госдуму возглавил партийный список "Единой России" в региональной группе 48, однако написал заявление об отказе от мандата.

Владимир Порханов является главврачом клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского минздрава Кубани, он академик РАН, а также депутат регионального Заксобрания.