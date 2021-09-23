100-летие дипотношений России и Монголии отмечают в Музее Востока

В Государственном музее Востока состоялось открытие выставки заслуженного художника России Анатолия Щетинина “Неотпитая чаша”, монгольский Алтай. Выставка проводится в рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

"Это был, действительно, один из первых дипломатических актов, который молодое, только что созданное российское государство заключило с зарубежным государством. В общем-то те идеи, которые были заложены тогда, в 1921 году о дружбе и сотрудничестве между двумя соседними народами, получили дальнейшее развитие. Молодое российское государство активно помогало в становлении монгольского государства экономическими всеми возможными средствами. Эта помощь нашла отклик в годы Великой Отечественной войны, когда России пришлось очень трудно. Тогда Монголия очень сильно помогла", - говорит руководитель Гохрана России Андрей Юрин.

Живопись Анатолия Щетинина всецело посвящена Алтаю, который раскинулся от предгорий Белухи, от сибирских границ России до отрогов древних гор Монголии. Уже около 40 лет Анатолий Щетинин связан с Монголией. Столичная выставка стала вехой большого творческого пути.

"На эту выставку нужно прийти, чтобы вспомнить, что у нас существует еще живопись настоящая, прекрасное искусство. Как бы ни были интересны современные изыски, то, что называется актуальным искусством, такая живопись, классическая, традиционная, всегда будет мила и всегда будет нравится сердцам многих и многих людей", - полагает советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса.

"Сегодня для меня большая честь оказаться в этом музее с персональной выставкой, более 60 работ. Тем более в залах Рериха. Это очень почетно и ответственно", - заявил художник Анатолий Щетинин.

В творческих поездках по Монголии Анатолий Щетинин побывал семь раз. В последний раз - в 2019 году. За прошедшее десятилетие создано полсотни произведений на монгольскую и алтайскую тематику.

"В работах, представленных на выставке, присутствует общность. И монгольский Алтай, и русский Алтай, наш Алтай, несут в себе слово ”Алтай”. Это единый природный массив, который по воле судьбы назван словом, которое с тюркского переводится ”золотая гора”. Поэтому сама жизнь выдвигает единство и общность и дружбу между нашими странами", - заметил куратор выставки Владимир Росов.

Выставка продлится до 21 ноября.