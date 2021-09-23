В Казахстане мужчина на работе сломал позвоночник и получил сотрясение мозга

Во вторник, 21 сентября, в Акмолинской области Казахстана мужчина сломал позвоночник на рабочем месте и получил сотрясение мозга. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Случай произошел в ТОО "Зерендинское хлебоприемное предприятие". Как отмечается, 54-летний работник предприятия получил травму во время производственных работ. Примерно в 04:00 пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи диагностировали у него перелом грудного отдела позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму.

Следственный отдел по факту трагедии начал досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В полиции добавили, что окончательные причины и все виновные будут установлены в ходе расследования, передает "Sputnik Казахстан".