Финляндия может открыться для привитых "Спутником V" россиян

Разрешить въезд в Финляндию без ПЦР-тестов для полностью вакцинированных "Спутник V" россиян предложили в ведомстве здравоохранения и социального развития THL страны, пишет Yle.

Эпидемиологи уверены - вакцинированные "Спутником V" не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в Финляндии.

Въезд для россиян в Финляндию ограничен до конца года. В европейскую страну могут приезжать вакцинированные от COVID-19 туристы, однако это не касается тех, кто привился российским препаратом, так как "Спутник V" в Евросоюзе пока не одобрили.