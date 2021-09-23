"Третья сила" обвинила "Грузинскую мечту" в разрыве сделки по строительству Намахвани ГЭС

Лидер "Третьей силы - Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в том, что та ничего не хочет делать в этой стране. Таким образом он оценил решение турецкой компании Enka Renewables разорвать соглашение с правительством Грузии по строительству Намахвани ГЭС.

"Основная проблема здесь состоит из двух компонентов. Первый, "Грузинская мечта" изначально не подключила местное население в этот процесс, исходя из этого, все это вызвало очень большой протест. Кто-то в центре решил, что любой вопрос, любой проект можно навязать гражданам, и это с самого начала навредило этому проекту", - поведал лидер "Третьей силы - Стратегии Агмашенебели".

По его словам, второй важный вопрос - сам разрыв соглашения между Enka Renewables и грузинским правительством. "То решение, которое приняла Enka, это убытки в сотни миллионов долларов для нашей страны, не от неприемлемой инвестиции, а, к сожалению, штрафов, которые может придется платить мне, тебе и всем. Это ясно показывает, с кем мы имеем дело. "Грузинская мечта" ничего не хочет делать в этой стране", - цитирует Вашадзе "Грузия Online".

Он также подчеркнул, что из-за преступных действий, совершенных правящей партией, Грузии придется заплатить сотни миллионов долларов.

Напомним, накануне турецкая Enka Renewables объявила о разрыве соглашения по строительству Намахвани ГЭС. В компании пояснили, что приняли такое решение из-за нарушений контракта со стороны правительства Грузии и непредвиденных обстоятельств.