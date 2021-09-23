В России опровергли заявление Эстонии о нарушении воздушной границы

Министерство обороны РФ опровергло сделанное Эстонией заявление о нарушении российским самолетом А-50 воздушного пространства страны.

О том, что самолет ВВС России А-50 в среду нарушил воздушную границу Эстонии заявили ранее в оборонном ведомстве Эстонии. МИД Эстонии сообщил, что вручил российскому послу ноту в связи с "имевшим место нарушением воздушного пространства".

"В Минобороны России опровергли заявление эстонской стороны о якобы имевшем место нарушении российским самолетом А-50 воздушного пространства Эстонии. 22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации", - информирует пресс-служба министерства.

В российском ведомстве добавили, что "перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером".

"Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли. Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - подчеркнули в Минобороны.