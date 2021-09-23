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Памфилова: выборы в Москве были максимально прозрачными

Памфилова: выборы в Москве были максимально прозрачными

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова высоко оценила выборы депутатов Госдумы в Москве.

"Москва - одна из лучших кампаний, как она проходит. Ваше голосование - действительно максимальная прозрачность", - сказала она в ходе заседания ЦИК, находясь на видеосвязи с председателем Мосгоризбиркома Юрием Ермоловым.

Памфилова добавила, что лично посещала московский Общественный штаб по наблюдению за выборами. "Было огромное количество мест. Не было проблем. Все желающие могли наблюдать", - поделилась она.

Глава ЦИК подчеркнула, что работа на выборах велась оперативно во всех регионах России, однако Москва успешно выдержала пиковые нагрузки.

Напомним, в Москве около 2 млн человек приняли участие в выборах онлайн.

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Вестник Кавказа

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