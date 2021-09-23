Дерзкое ограбление "по-соседски" раскрыли полицейские в Нальчике

Грабителя, лишившего собственности своего соседа, задержали в поселке Хасанья. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В нем говорится, что утром 19 сентября 54-летний житель многоквартирного дома спустился утром в подвал и обнаружил, что кто-то сбил навесной дверной замок и украл восемь колес с дисками от автомобиля. Общая сумма нанесенного ущерба составила 30 тыс рублей. Ограбленный мужчина написал заявление в УМВД РФ по г.о. Нальчик.

"В ходе проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции Управления совместно с сотрудниками уголовного розыска установили причастность к совершению кражи 27-летнего ранее судимого жителя п. Хасанья, проживающего в соседнем доме. Молодой человек признался в совершенном, пояснив, что намеревался продать похищенное", - отметили в управлении.

Колеса и диски изъяты. Против подозреваемого открыто уголовное дело.