Школьники подрались на киргизско-таджикской границе

В результате массовой драки на киргизско-таджикской границе пострадали четыре школьника, заявил замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.

"Сегодня примерно в 13:00 по местному времени четыре киргизских школьника были избиты таджикскими школьниками. Инцидент произошел в приграничном селе Кок-Таш. Около 30 таджикских школьников напали на ребят, когда те возвращались домой", - приводит слова Тулаев "Интерфакс".

Он отметил, что пострадавшим школьникам было по 13-14 лет, их доставили в больницу с различными травмами и ушибами.

"Ситуация на киргизско-таджикской границе контролируется силовиками. Руководители районных отделов внутренних дел Киргизии и Таджикистана ведут переговоры чтобы урегулировать приграничный инцидент", - добавил Тулаев.

Напомним, что в конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул конфликт, в ходе которого погибли 45 человек.