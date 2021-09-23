Пассажиры, пострадавшие в ДТП с маршруткой, получат страховые выплаты в Железноводске

Пассажиры, пострадавшие в результате автоаварии с участием маршрутного такси в Железноводске 22 сентября, получат страховые выплаты. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Все пострадавшие пассажиры получат страховые выплаты до 2 миллионов рублей, так как гражданская ответственность перевозчика была застрахована", - сказал он, уточнив, что за информацией о порядке выплаты необходимо обратиться к перевозчику.

Также Моисеев отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.