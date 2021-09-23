Оборонный чиновник попался на взятке индюшатами в Бухарской области

Глава Каракульского отдела по делам обороны (Бухарская область) был схвачен с поличным при получении нетривиальной взятки. Об этом сообщает информационное агентство Уза.

Чиновник 45 лет пообещал взять жителя страны на пост инспектора отдела мобилизационного резерва.

За свои услуги он затребовал и практически получил $100 и 12 индюшат.

Открыто уголовное дело по ст.168 (мошенничество) и ст.211 (дача взятки) УК Узбекистана.