Спецпредставитель Путина оценил возможность признания талибов*

В данный момент Москва не рассматривает возможность признания талибов (членов запрещенного в России движения "Талибан"), сообщил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

По его словам, талибы сейчас находятся у власти в Афганистане, и это объективная реальность.

"На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о налаживании контактов с теми, кто пришел к власти, с целью вовлечения в конструктивный диалог, потому что ключевой задачей остается содействие общеафганскому урегулированию", - цитирует дипломата РИА Новости.