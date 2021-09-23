Тренер "Краснодара" дисквалифицирован после матча с "Ахматом"

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на три матча чемпионата России за красную карточку, которая была получена во время игры восьмого тура первенства страны против грозненского "Ахмата", информирует Российский футбольный союз.

Сообщается, что Гончаренко был удален во втором тайме встречи за критику арбитра Ивана Сиденкова, который не показал красную карточку Зорану Нижичу. Однако после паузы футболист все же получил красную карточку.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС за нецензурные оскорбления в адрес судьи Гончаренко был дисквалификацией на три матча, один из которых – условно, также ему придется выплатить штраф в размере 250 тыс рублей.