"Понять и простить": эксперт рассказал, как России нужно реагировать на заявления Турции по Крыму

Икбаль Дюрре, политолог, доцент кафедры теории регионоведения МГЛУ в беседе с "Вестником Кавказа" объяснил, почему Турция не признала итоги выборов в Госдуму в Крыму, и почему на нее за это нет смысла обижаться.

"Турция не признает Крым, следовательно, не признает и итоги голосования в Госдуму в Крыму, также как и Евросоюз или Грузия. Данное решение не нужно воспринимать как неуважение к России. Было бы более абсурдно, если бы Турция признала результаты выборов в Крыму, не признавая Крым частью России", - сказал эксперт.

Напомним, сразу после выборов в Госдуму МИД Турции заявил, что не признает итоги голосования в Крыму, который Анкара считает территорией Украины.

Исходя из непризнания Крыма российским такое заявление не должно быть "неожиданностью", считает Дюрре. Он напомнил, что Россия тоже не признает Турецкую Республику Северного Кипра, как и проводящиеся там выборы, однако "в Турции никто из этого не делает трагедию".

Политолог уверен, что на предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о заявлении МИД Турции по выборам на повестку дня не будет вынесен.

Признание Анкарой итогов выборов в Крыму могло бы создать для нее серьезные проблему, уверен Дюрре: "Если бы Турция признала итоги выборов в Крыму, это серьезно бы навредило ее отношениям с Западом и США. Турции сейчас это не нужно. Учитывая шаткое политическое положение Эрдогана в последнее время и сложную экономическую ситуацию в стране, такое решение было бы губительным для него. Поэтому Турцию нужно понять и простить".