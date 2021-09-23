В ДТП в Дагестане погиб один человек

В Карабудахкентском районе произошла автоавария, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Два автомобиля "ВАЗ-219020" столкнулись после того, как один из них выехал на встречную полосу. 23-летний пассажир одной из машин от полученных травм умер в больнице, а водитель с различными телесными травмами доставлен в больницу Карабудахкентского района.

Отмечается, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.