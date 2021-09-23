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Федор Емельяненко решил стать дипломированным садоводом

Федор Емельяненко решил стать дипломированным садоводом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поступил на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по направлению "Садоводство", указ об этом подписан врио ректора вуза.

Для поступления спортсмену пришлось сдать экзамены по дисциплинам "плодоводство" и "виноградарство", по результатам испытаний он набрал девять баллов из десяти. Срок обучения составляет два года и шесть месяцев.

Емельяненко выступает в промоушене Bellator, боец был чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator.

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