Федор Емельяненко решил стать дипломированным садоводом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поступил на заочное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по направлению "Садоводство", указ об этом подписан врио ректора вуза.

Для поступления спортсмену пришлось сдать экзамены по дисциплинам "плодоводство" и "виноградарство", по результатам испытаний он набрал девять баллов из десяти. Срок обучения составляет два года и шесть месяцев.

Емельяненко выступает в промоушене Bellator, боец был чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator.