"Старое" бабье лето уже на подходе к Москве

"Старое" бабье лето порадует жителей и гостей Москвы на следующей неделе солнечной погодой с температурой воздуха до плюс 15, об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

По его словам, завтра и в выходные, а также в первый день новой недели в регионе будет "закручиваться "осой" циклоническая спираль", в результате погода будет облачной и дождливой, а температура окажется на несколько градусов ниже нормы: по ночами до плюс 3-8, днем плюс 7-12.

Во вторник 28 сентября, за счет двух барических максимумов - скандинавского и сибирского, на Севере России возникнет мощный антициклональный зонт, который будет каждый день расти по площади, так что под ним в итоге окажется большинство регионов европейской части России.

"Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" - начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду", - приводит слова Тишковца РИА Новости.

Синоптик предупредил, что "значимого тепла" ждать не стоит, так как уже пришла астрономическая осень, день теперь короче ночи, а приток лучистой энергии постоянно падает. По ночами столбики термометров будут опускаться до нуля - плюс 5, днем - подниматься до плюс 10-15.

При этом, по словам специалиста, дефицит тепла получиться компенсировать за счет высокого индекса ультрафиолета - с осеннего нуля он вырастет до летнего показателя в три единицы.