Артур Агаджанов: "Реальные интересы Армении, а не ее руководства - это добрососедские отношения с Азербайджаном"

Руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов в беседе с "Вестником Кавказа" рассказал, насколько вероятно в ближайшей перспективе подписание мирного договора Армении с Азербайджаном, что этому препятствует с армянской стороны и при каких условиях карабахские армяне готовы отказаться от сепаратистских идей.

—Г-н Агаджанов, насколько в настоящее время власти Армении готовы работать над нормализацией контактов с Азербайджаном?

—Есть небольшие признаки того, что Ереван на деле, а не на словах готов будет нормализовать отношения с Баку.

—Стоит ли в связи с этим в какой-либо перспективе ожидать начала делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и работы над мирным договором?

— Можно было бы ожидать делимитации границы и работы над мирным договором, если бы руководство Армении было более решительным и ставило более реалистичные цели и задачи. Вместо этого мы видим, что власти в Ереване качаются, как маятник, то в одну, то в другую сторону.

— Каковы реальные интересы Армении как страны, а не ее руководства, в послевоенном урегулировании отношений с Азербайджаном?

— Реальные интересы Армении, в отличие от ее руководства, - это нормализация добрососедских отношений как с Азербайджаном, так и с Турцией. Экономический фактор должен сыграть решающую роль в восстановлении отношений с Азербайджаном.

— Почему, на ваш взгляд, руководство Армении ведет внешнюю политику, противоречащую интересам ее народа?

— Я считаю что руководству Армении, как и оппозиции, не важны интересы народа. Вместо того, чтобы объединить свои усилия во благо народа, они ведут борьбу за власть. По сути, они являются виновниками политического и экономического кризисов, в которых на сегодняшний день оказалась Армения.

— При каких условиях жители в зоне ответственности российских миротворцев готовы были бы жить под флагом Азербайджана?

— Для этого нужна гарантия безопасности жителей Нагорного Карабаха, чтобы в зоне ответственности миротворцев России была новая власть, согласованная с азербайджанской стороной. Нужно будет провести честные и прозрачные выборы с участием карабахских азербайджанцев в местные органы власти. Очень хотелось бы, чтобы состоялась встреча карабахских армян и карабахских азербайджанцев. Также потребуются социальные программы, открытие новых рабочих мест и, возможно, культурная автономия.